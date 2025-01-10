Принц Гарри и Меган открыли двери своего дома в Монтесито для пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе

Проживающие в Монтесито (Калифорния, США) принц Гарри и его жена Меган открыли свой дом для друзей и близких, которые вынуждены были эвакуироваться из охваченного пожарами Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает People.

Меган Маркл и принц Гарри активно поддерживают сообщество Южной Калифорнии, пострадавшее от масштабных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Пожары, начавшиеся 7 января, привели к массовым эвакуациям — более 100 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, включая районы Палисейдс и Итон.

Герцог и герцогиня Сассекские, проживающие в Монтесито, предложили приют своим друзьям и близким, оказавшимся в беде. Меган, которая родом из Лос-Анджелеса, и принц Гарри открыли двери своего дома для тех, кто был вынужден эвакуироваться.

Кроме того, пара активно сотрудничает с Archewell Foundation, чтобы оказать помощь пострадавшим. Фонд ищет способы поддержать сообщество в условиях кризиса, включая волонтерские инициативы для восстановления психического здоровья и долгосрочные усилия по восстановлению. Все пожертвования, поступающие через фонд, направляются в помощь жертвам бедствия.

Меган и принц Гарри продолжают свою активную помощь пострадавшим от пожаров в Южной Калифорнии, сотрудничая с шеф-поваром Хосе Андресом и его организацией World Central Kitchen, которая давно является партнером их благотворительного фонда Archewell Foundation. В рамках этой инициативы они работают над организацией питания и поддержки для эвакуированных и пострадавших.

Кроме того, Гарри и Меган пожертвовали предметы первой необходимости, а также одежду и детские вещи для тех, кто лишился всего в результате стихии.