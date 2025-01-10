Названы лучшие артисты XXI века по версии Billboard – ФОТО

Еженедельный американский журнал, посвящённый музыкальной индустрии, представил свой рейтинг лучших артистов XXI века.

Тейлор Свифт признана журналом Billboard лучшей артисткой XXI века - она установила рекорд, проведя 86 недель на первой строчке альбомного чарта.

Рейтинг «Лучшие артисты XXI века», составленный Billboard, учитывает результаты в чартах Billboard 200 и Hot 100 с 2000 по 2024 годы – певица Тейлор Свифт дебютировала в этих списках в 2006 году, и с тех пор 14 ее альбомов возглавляли Billboard 200, а 12 песен занимали первое место в Hot 100.

Второе место в рейтинге занял Дрейк. Начиная с 2009 года, он вывел 13 альбомов и столько же песен на первые строчки чартов. В 2021 году он стал первым артистом с 1964 года после The Beatles, которому удалось занять первые пять мест в Hot 100 за одну неделю.

Третье место досталось Рианне - за два десятилетия два ее альбома поднялись на вершину Billboard 200, а 14 песен стали лидерами Hot 100.

В десятку также вошли Post Malone, Эминем, The Weeknd, Бейонсе, Джастин Бибер, Бруно Марс и Ашер – более подробно с рейтингом Billboard можно ознакомится здесь.