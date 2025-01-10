Дом Мела Гибсонаа в Малибу сгорел дотла

В интервью телеканалу News Nation актер и режиссер Мел Гибсон рассказал, что его дом в Малибу, в котором он жил на протяжении почти 15 лет, был полностью уничтожен лесным пожаром.

По его словам, это событие произвело опустошительный эмоциональный опыт. Во время интервью, которое проходило в Остине, штат Техас, Гибсон уже знал о пожаре в Малибу, но не мог представить, насколько масштабными будут разрушения. Вернувшись к своему дому, он обнаружил, что все сгорело дотла.

Он рассказал, что, к счастью, его куры пережили пожар. Гибсон с женой напоили их и накормили.

"Они счастливы и продолжают нести яйца. Они не превратились в жареных куриц", – пошутил он.

Он отметил, что лесные пожары в этом районе случались и раньше, но до этого они не добирались до его дома. В этот раз пожар пришел с другой стороны. Актер пока не знает, что будет делать дальше, но, возможно, воспользуется страховыми выплатами, чтобы восстановить дом. Также он предположил, что в результате пожара мог пострадать и дом его соседа, актера Эда Харриса.