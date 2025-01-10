Снесен аварийный мост, соединяющий Сумгайыт с поселком Сарай – ФОТО – ВИДЕО

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики о строительстве нового моста, расположенного на железнодорожной линии и Самур-Абшеронском канале на улице Мухаммеда Асадова, соединяющего город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) продолжаются работы.

Для строительства нового моста длиной 104 метра, состоящего из трех пролетов, агентством было мобилизовано необходимое количество рабочей силы и техники, сообщает пресс-служба AAYDA.

Новый мост, будет построен на 4 опорах и состоять из 6 колонн на средних опорах с диаметром 1,5 м. Общее количество колонн моста составит 12. Каждая опора возводится на двухрядных сваях длиной 14 метров и диаметром 1 метр. Общее количество свай — 80.

Мост, общей шириной 21,6 м, строится с четырьмя полосами движения - также предусмотрено строительство пешеходных тротуаров шириной 2 метра с правой и левой сторон моста.

Отметим, что в рамках проводимых работ на первоначальном этапе были выполнены перенос существующих коммуникационных линий, демонтаж старого моста, очистка территории и подготовка строительной площадки. Так, часть моста со стороны Самур-Абшеронского канала полностью демонтирована, верхний слой моста над железной дорогой снят, и в настоящее время ведутся работы по разборке опор.

На части моста со стороны поселка Сарай построены сваи крайних и средних опор в количестве 40 штук (20x20), выполнено бетонирование фундаментов крайних и средних опор, а в настоящее время проводятся работы по бетонированию колонн средней опоры.

Напомним, что указанный мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай и построенный в 1970-х годах, был осмотрен совместно специалистами соответствующих учреждений, а вопрос был вынесен на обсуждение Координационного совета по транспорту. По результатам обследований и испытаний, проведенных на мосту, было выявлено наличие дефектов, которые снижали его грузоподъемность, и установлено, что мост находился в аварийном состоянии.

С учетом заключений экспертов и результатов обсуждений на Координационном совете по транспорту было принято решение о демонтаже моста и строительстве нового на его месте. Согласно решению, демонтаж существующего моста и строительство нового поручены Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.