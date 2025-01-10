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Какие звезды лишились домов из-за пожаров в Лос-Анджелесе

First News Media10:34 - Сегодня
Какие звезды лишились домов из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Бушующие в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) уже который день пожары уничтожили значительную часть люксовых особняков мировых знаменитостей и звезд Голливуда.

На данный момент известно, что домов лишились Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах».

Американский комик и режиссер Билли Кристал также потерял дом, в котором прожил с женой почти 50 лет. Свою недвижимость потеряли дизайнер Хейди Монтаг, актер Кэмерон Мэтисон, которые поделились ужасами разрушений в социальных сетях.

Певица и актриса Мэнди Мур позже сообщила о своей безопасной эвакуации. Джеймс Вудс, известный по роли Макса в фильме «Однажды в Америке», эмоционально рассказал о потере своего дома на CNN. Адам Броди, Лейтон Мистер и Анна Фэрис столкнулись с уничтожением своих домов стоимостью в несколько миллионов долларов.

Обладательница премии «Оскар» Джейми Ли Кертис и Бен Аффлек также пострадали от пожаров.

Сообщается, что в руины превратились резиденции Камалы Харрис и Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена, а также соседний с ним дом, где располагалась его охрана из Секретной службы. Под угрозой остаются дома певицы Рианны, актера Леонардо Ди Каприо, режиссера Стивена Спилберга и других известных жителей Голливуда.

С угрозой потери своего недвижимого имущества в Лос-Анджелесе столкнулись также российские звезды. Певец Алексей Воробьев и его коллега Рита Дакота были вынуждены эвакуироваться из-за разрушительных пожаров. Полина Чистякова, жена комика Данилы Поперечного, опасается за свой дом, где уже чувствуется запах гари.

Среди российских звезд, рискующих потерять свою недвижимость в Калифорнии, также находятся певец Илья Лагутенко и Анжелика Варум. Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, тоже проживает в этом городе и активно гастролирует по Калифорнии со своей группой.

Источник: URA.RU

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