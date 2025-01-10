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В Шамкире водитель проявил неповиновение сотрудникам дорожной полиции - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:55 - Сегодня
В Шамкире водитель проявил неповиновение сотрудникам дорожной полиции - ВИДЕО

Сотрудники 9-го подразделения Главного управления дорожной полиции задержали жителя Шамкира Рафаэля Алиева, управлявшего автомобилем марки «ВАЗ», в конструкцию которого были внесены изменения.

Несмотря на сигнал «Saxla», он проявил неповиновение и продолжил движение, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе дальнейших мероприятий Р.Алиев попытался избежать ответственности, создав искусственное напряжение и проявив неповиновение сотрудникам дорожной полиции - он был передан в компетентные органы и, согласно решению суда, заключен под административный арест сроком на 10 дней.

Главное управление дорожной полиции вновь подчеркивает, что подобные случаи, направленные на воздействие на полицию через неадекватное поведение, являются бесполезными и недопустимыми - будут предприняты решительные меры против лиц, нарушающих требования законодательства и угрожающих безопасности участников дорожного движения.

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