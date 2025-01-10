Министерство: Цены на парковку в Баку очень низкие

Мы считаем, что цены на парковку в Баку очень низкие.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

Он заявил, что установленные тарифы являются льготными: «Гражданам предоставлена возможность бесплатно оставлять свои автомобили рядом с домом. Можно легко подать заявку и получить разрешение», — отметил заместитель министра.

По его словам, в настоящее время в различных частях города Баку определены бесплатные парковки.

«Со временем в других районах Баку также будут выделены бесплатные парковочные места. Однако, хочу еще раз подчеркнуть, что по сравнению с другими городами, цены на парковку в Баку очень низкие».

Гафар Агаев