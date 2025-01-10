Где в Баку могут появиться трамваи? – Заявление замминистра

«Трамвай предназначен для массовых перевозок, и для его использования сначала необходимо наличие подходящих мест».

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на брифинге, посвящённом проделанной работе в транспортной сфере в 2024 году.

«Мы провели анализ по вопросу строительства трамвайных линий в городе Баку и изучили места, где эти линии могут быть полезны. В центре города самым эффективным транспортом для передвижения людей является метро. Трамвай возможен на линии от поселка Мехдиабад в сторону проспекта Азадлыг, через Бинагади до станции метро «28 Мая». Кроме того, в направлении Seа Breeze, где создаются новые жилые районы, также можно рассмотреть вариант с трамвайной линией», — добавил он.