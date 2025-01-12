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Скончалась доцент БГУ

First News Media13:45 - Сегодня
Скончалась доцент БГУ

Доктор философии по филологии, доцент кафедры тюркологии Бакинского государственного университета (БГУ) Гюльханым Велиева ушла из жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, учёная будет похоронена сегодня на кладбище в Бузовна.

Отмечается, что покойная долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Напомним, что Гюльханым Велиева родилась 7 октября 1944 года в Баку. В 1968-1970 годах она работала научным сотрудником Института языкознания имени И.Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). С 1970 года занимала различные должности на кафедре тюркологии БГУ, включая старшего лаборанта, преподавателя, старшего преподавателя и доцента.

В 1984 году Г.Велиева защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лексика восточно-абшеронских говоров азербайджанского языка". В 1990 году ей было присвоено учёное звание доцента, после чего она продолжила работать на кафедре тюркологии.

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