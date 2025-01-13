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В поселке Бильгя обнаружены туши тюленя и птиц – ФОТО

Феликс Вишневецкий14:30 - Сегодня
В поселке Бильгя обнаружены туши тюленя и птиц – ФОТО

Причины гибели тюленя и птиц, обнаруженных на берегу Каспия, на данный момент неизвестны.

В связи с обнаружением на побережье Каспийского моря в поселке Бильгя туш тюленя и птиц заместитель руководителя Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев сообщил, что с целью установления причин гибели тюленя и птиц специалисты Службы охраны биологического разнообразия, Государственной службы экологической безопасности и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана взяли образцы с туш.

По словам представителя Службы, результаты анализов будут доведены до сведения общественности.

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