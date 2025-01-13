Тяжелые ДТП на дорогах Баку - ВИДЕО

В зоне действия камер видеонаблюдения, установленных на столичных дорогах, в прошлом году было зафиксировано 2012 дорожно-транспортных происшествий.

Для принятия соответствующих мер незамедлительно была передана информация сотрудникам Управления Государственной службы дорожной полиции города Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что причины произошедших аварий остаются неизменными - некоторые водители, управляя транспортными средствами на высокой скорости, не соблюдают безопасную дистанцию и нарушают требования дорожных знаков, что приводит к неизбежным происшествиям и вызывает заторы на дорогах.

В прошлом году на дорогах застряло 2244 технически неисправных транспортных средства, что препятствовало свободному и бесперебойному движению других автомобилей.

Для предотвращения заторов и обеспечения интенсивности транспортного потока на дорогах Центром интеллектуального управления транспортом был применён режим зелёной волны 75.933 раза на 56 улицах и проспектах.

«С целью обеспечения удобного и безопасного движения участников дорожного движения работы в этом направлении продолжаются», - отмечают в МВД.

Ниже представлены кадры тяжелых ДТП, произошедших на дорогах Баку.