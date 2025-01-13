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Изменена дата бакинского концерта группы OneRepublic - ФОТО

Феликс Вишневецкий19:27 - Сегодня
Изменена дата бакинского концерта группы OneRepublic - ФОТО

В 2025 году впервые в Азербайджане выступит популярная американская поп-рок группа OneRepublic.

Изменена дата дата бакинского концерта группы OneRepublic - выступление рок-группы состоится 28 апреля, а не 21 февраля как было запланировано ранее. Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на @iticket.az.

Напомним, что концерт состоится в Crystal Hall - в Баку группа OneRepublic выступит в рамках мирового тура «The Artificial Paradise».

Стоимость билетов от 63 до 255 манатов.


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