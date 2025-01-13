12-летняя девочка выжила после 14 дней комы – ФОТО

10 декабря 2024 года 12-летняя пациентка была доставлена в Клинический медицинский центр с диагнозом острое ингаляционное отравление угарным газом и токсическая энцефалопатия (церебральная кома).

Пациентка была госпитализирована в токсикологическое отделение в тяжелом состоянии, где ей была оказана необходимая медицинская помощь – у 12-летней девочки также был диагностирован центральный тип гипертермии, и в стационарных условиях начаты необходимые лечебные процедуры, сообщает 1news.az со ссылкой на Клинический медицинский центр.

В течение 14 дней пациентка находилась в коме с высокой температурой, но благодаря успешному лечению была возвращена к жизни - после лечения врачами токсикологического отделения у пациентки наблюдалась положительная динамика, угроза для жизни была устранена, и в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

После необходимых контрольных обследований пациентка была переведена в одну из детских больниц для продолжения лечения.