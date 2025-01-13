Элариз отреагировал на арест зятя, обвиняемого в присвоении 4 млн манатов – ФОТО

Ранее в азербайджанских СМИ прошла информация о том, что биржевик Низами Алышан был арестован по обвинению в присвоении 4 миллионов манатов у трех предпринимателей.

Арестованный Н.Алышан оказался зятем проживающего в США популярного азербайджанского исполнителя Элариза Мамедоглу, который в комментарии Globalinfo.az, говоря о произошедшем, заявил следующее: «Очень странно, почему никто не спрашивает, откуда такие деньги у Бабека Мамедзада, Зейнала Усубова, Ядигара Исрафилова? Распространять клевету и ложь легко в наше время. Никто не чувствует угрызений совести. Я, Элариз Мамедоглу, много лет являюсь известным певцом, но не могу представить, откуда могут быть такие средства».

Певец утверждает, что о преступлении он узнал от связавшегося с ним журналиста: «Я творческий человек, представитель искусства, такие вещи скрывают от меня. Я узнал только от вас».

Qafqazinfo.az сообщает, что преступление было раскрыто Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД – согласно обвинению, Низами Алышан обещал троим потерпевшим получить хорошую прибыль от обмена валюты и присвоил их средства в сумме более 4 миллионов манатов.

Подчеркивается, что пострадавшими являются сын бывшего генерального директора «Азтелеком» Бабек Мамедзада, бывший заместитель прокурора Наримановского района Зейнал Усубов и предприниматель Ядигар Исрафилов.

Низами Алышан является племянником бывшего председателя AZTV Арифа Алышанова. Его отец, полковник Акиф Алишанов, скончался несколько лет назад - он долгое время работал начальником Сумгайытского управления охраны в звании полковника.

На фото Элариз Мамедоглу с дочерью

На фото Низами Алышан