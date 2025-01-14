В Исмаиллы задержан наркоторговец, незаконно хранивший огнестрельное оружие – ВИДЕО

Сотрудниками Исмаиллинского районного отдела полиции проведена очередная операция против незаконного оборота наркотических веществ.

В ходе мероприятия был задержан ранее судимый житель района, 29-летний Фархад Гусейнов - в его автомобиле и по месту жительства было обнаружено около 8 килограммов марихуаны, а также два незаконно хранимых охотничьих ружья, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования было установлено, что задержанный хранил наркотические вещества с целью продажи.По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Ф.Гусейнова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.