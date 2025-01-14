Как долго в Баку продлится туманная погода?

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны наблюдается туманная погода.

Заместитель директора Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова сообщила 1news.az, что в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Шабране, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране и Астаре туман ограничивает видимость до 50-200 метров.

«Ожидается, что туманная погода в Баку и на Абшеронском полуострове продлится до второй половины дня, а в регионах – до 16 января. В связи с туманной погодой водителям рекомендуется быть особенно осторожными и ответственными», - отмечает Г.Аббасова, подчеркивая, что туман является атмосферным явлением, характерным для зимнего сезона, и связан с синоптическими условиями.

По словам Г.Аббасовой, в дневное время температура воздуха на поверхности земли относительно высокая, а ночью, из-за охлаждения поверхности и понижения температуры, образуется инверсионный туман: «Умеренные и слабые ветры способствуют продолжительности тумана».