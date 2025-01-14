Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 15 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки, в основном без дождя. Однако ночью и утром возможна морось в некоторых местах. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью будет 3-5°C, днем 6-8°C. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В большинстве районов Азербайджана без осадков, но в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди, а также снег. В некоторых местах возможен туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-10°C, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-7°C.