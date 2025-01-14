За что таксистам и операторам грозят штрафы - Разъяснение эксперта

Многие пассажиры такси сталкивались с ситуацией, когда вместо ожидаемого автомобиля приезжает совершенно другой. Это не только вводит в заблуждение, но и нарушает закон. В последнее время участились случаи, когда таксисты используют регистрационные номера, оформленные на других лиц.

Как сообщает 1news.az, главное требование пассажиров — это быстрое прибытие такси к месту вызова. Однако несоответствие автомобиля данным в приложении вызывает путаницу и задержки, что особенно важно для тех, кто спешит.

Как отметил эксперт в области транспорта Ясин Мустафаев, за предоставление услуг такси без пропускной карты предусмотрены штрафы. Водитель, нарушивший это требование впервые, заплатит 50 манатов, а при повторном нарушении в течение года — уже 80 манатов. Операторы такси также несут ответственность за использование водителей и автомобилей без лицензии и необходимой подготовки. Штраф для должностных лиц составляет 200 манатов, а для юридических — 300 манатов.

Подробнее об этом в сюжете, подготовленном İctimai TV.