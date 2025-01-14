В Баку певица умерла от нового вируса?

Скончалась певица Расмия Бакилы, известная по ведению свадебных торжеств в бакинских поселках.

Информация об этом распространилась в социальных сетях, пользователи которых отмечают, что перед смертью Р.Бакилы обратилась в модульный госпиталь, расположенный в посёлке Маммедли и там скончалась от распространившегося нового вируса.

Комментируя данную ситуацию Qafqazinfo.az, в TƏBİB заявили, что предварительной причиной смерти Р.Бакилы стала тромбоэмболия лёгочной артерии: «11 января она была госпитализирована в критически тяжелом состоянии в отделение реанимации модульного госпиталя в посёлке Маммедли, подведомственного Сабунчинскому медицинскому центру. У пациентки были диагностированы двусторонняя вирусная пневмония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и многочисленные осложнения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, около 05:00 11 января была зарегистрирована биологическая смерть пациента».