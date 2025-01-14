В Сабунчинском районе пропал 40-летний мужчина – ФОТО

5 ноября 2024 года около 22:00 часов Самир Алиев вышел из дома по месту проживания в Сабунчинском районе Баку и не вернулся.

Рост пропавшего С.Алиева 177 см, волосы редкие, черного цвета, глаза карие, телосложение среднее.

«Просим сообщить информацию о человеке или о его местонахождении в службу «102» Министерства внутренних дел, в 13-й полицейский участок Сабунчинского района по телефонам (012) 428-02-02, 425-49-15, а также по мобильному номеру (055) 207-08-88», - отмечают в МВД.