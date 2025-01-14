Группа OneRepublic назвала причину изменения даты бакинского концерта - ФОТО

В 2025 году впервые в Азербайджане выступит популярная американская поп-рок группа OneRepublic.

Ранее стало известно о том, что дата концерта в Crystal Hall изменена с 21 февраля на 28 апреля – напомним, что в столице Азербайджана исполнители мега-хита «Apologize» выступят в рамках мирового тура «The Artificial Paradise».

В Instagram Stories на официальной странице OneRepublic названа причина изменения даты бакинского концерта – в адресованном поклонникам сообщении группы отмечается следующее: «Из-за непредвиденных конфликтов в расписании мы вынуждены перенести наши концерты в Стамбуле и Баку. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время».

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