Ушла из жизни звезда сериала «Yaprak dökümü» Бедия Энер

В возрасте 70 лет не стало известной турецкой актрисы Бедии Энер, которая полюбилась зрителям по роли Нейир ханым в популярном турецком телесериале «Yaprak dökümü» (Листопад).

Печальную новость сообщил сын актрисы через ее Instagram - Б.Энер долгое время боролась с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной ее смерти.

Актриса была известна не только своими ролями в кино, сериалах и театре, но и была признанным мастером дубляжа – именно ее голосом в Турции говорит профессор Макгонагалл во франшизе о юном волшебнике Гарри Поттере.