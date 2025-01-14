Ушла из жизни звезда сериала «Yaprak dökümü» Бедия Энер
В возрасте 70 лет не стало известной турецкой актрисы Бедии Энер, которая полюбилась зрителям по роли Нейир ханым в популярном турецком телесериале «Yaprak dökümü» (Листопад).
Печальную новость сообщил сын актрисы через ее Instagram - Б.Энер долгое время боролась с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной ее смерти.
Актриса была известна не только своими ролями в кино, сериалах и театре, но и была признанным мастером дубляжа – именно ее голосом в Турции говорит профессор Макгонагалл во франшизе о юном волшебнике Гарри Поттере.
808