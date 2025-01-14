Жил как Маугли: Navai разоткровенничался о семье и необычном детстве

Участники рэп-дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) стали гостями «Шоу Воли» на канале ТНТ.

На «Шоу Воли» Navai разоткровенничался о семье и необычном детстве, как оказалось до семи лет он почти не контактировал с людьми не из своей семьи и не общался с другими детьми.

Ведущий Павел Воля поинтересовался у рэпера, правда ли, что он родился и вырос в зоопарке, на что получил положительный ответ от Navai, у родителей которого был свой передвижной зооцирк, и он вместе с ними вел кочевую жизнь, не имея возможности общаться со сверстниками.

«Это не чепуха. Мои мама с папой в советское время работали в переездном зооцирке. Такие вагончики были, переездной зоопарк. У нас был террариум свой, родители занимались всякими там змеями, а папа дрессировщик. И так получилось, что я родился в Самаре, а потом еще до 6-7 лет жил, не контактируя с людьми, с детьми не контактировал, потому что там не было детей. Мы переезжали каждые полторы недели из города в город», - цитирует Navai издание Voice Mag.

П.Волю поразило то, что рэпер до шести лет жил как Маугли – Navai признался, что это так и было, отметив, что он не ходил в детский сад и мог видеть ровесников только тогда, когда те приходили смотреть на животных.

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