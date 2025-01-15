Дорожная полиция оказала срочную помощь водителю в экстренной ситуации – ВИДЕО

К сотрудникам Главного управления дорожной полиции, находившимся на стационарном посту в поселке Сарай, обратилась женщина, сообщившая, что её муж, страдающий от сердечного заболевания, почувствовал ухудшение состояния и нуждается в срочной помощи.

Отреагировав оперативно, сотрудники дорожной полиции немедленно подошли к автомобилю, извлекли водителя Х.Рустамова из-за руля и вовремя доставили его в больницу, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Водитель и его супруга выразили искреннюю благодарность полицейским, которые пришли на помощь в трудной ситуации, когда они направлялись в столицу для лечения.

«Главное управление дорожной полиции вновь обращается к водителям с серьёзными проблемами со здоровьем, призывая их воздерживаться от вождения, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также безопасность других участников дорожного движения», - подчеркивают в МВД.