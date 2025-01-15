«Səma xanımı»: Состоялась премьера фильма о первой женщине-летчице Востока Лейле Мамедбековой - ФОТО - ВИДЕО

В Киноцентре «Низами» состоялась премьера снятого AZTV фильма «Səma xanımı», рассказывающего историю первой женщины-летчицы Востока - азербайджанки Лейлы Мамедбековой.

«Цель этого фильма о Лейле Мамедбековой, которая оставила след в истории своей любовью к профессии, героизмом и сильной волей, - популяризировать великих исторических личностей Азербайджана, представить их широкой аудитории и всему миру, а также повысить осведомленность о значимых фигурах азербайджанской истории», - отмечают в AZTV.

Главную роль в проекте «Səma xanımı» сыграла актриса Сабира Абдуллаева - фильм «Səma xanımı» был реализован при поддержке AZTV, AZAL и Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей.

Материал 1news.az о летчице Лейле Мамедбековой - «Лейла, влюбленная в небо: история первой азербайджанской летчицы эпохи, когда женщины еще носили чадру» - читайте по ссылке.