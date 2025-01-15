Погода на четверг: В Баку возможны дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 16 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами с прояснениями. Днем в некоторых районах местами возможны дожди. К вечеру дожди постепенно прекратятся. Южно-восточный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью будет 3-6° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 70-80%.

На территории Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а также днем в большинстве регионов ожидаются дожди с возможным снегом. В некоторых местах возможен туман. Западный ветер днем будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.