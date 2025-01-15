«Embawood» превысил норму выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Жалоба о выбросах дыма в атмосферу с производственного участка ООО «Embawood», расположенного на территории города Хырдалан Абшеронского района, была рассмотрена Государственной службой экологической безопасности, и факт подтвердился.

Об этом 1news.az заявил представитель службы Асиф Меджидов, отметивший, что в ходе расследования и замеров, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды, было установлено, что объем выбросов отходов в атмосферу с производственного участка данного предприятия превышает установленные нормы.

«По факту составлен акт. Для привлечения предприятия к ответственности в качестве юридического лица принимаются меры в соответствии с законодательством», - отмечает А.Меджидов.