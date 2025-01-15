Угнал машину, чтобы согреться - ВИДЕО

В Хачмазский районный отдел полиции поступила информация о том, что в поселке Худат был угнан автомобиль марки VAZ-2106.

В ходе проведенных мероприятий был задержан житель Гусарского района Рамазан Мирзалиев, совершивший преступление, сообщает 1news.az со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе расследования также было установлено, что Р.Мирзалиев совершил кражу из магазина на территории Гусарского района.

«Я приехал в Худат к другу. Шли дожди и было очень холодно, мне некуда было идти. Увидел машину на дороге, дверь была открыта, там были и ключи. Сел и поехал», - рассказал задержанный.

По факту возбуждено уголовное дело, судом принято решение об аресте задержанного.