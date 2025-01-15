Новые автобусы на маршруте №165: Экологичный транспорт с коротким интервалом движения

Обновляются автобусы, обслуживающие маршрут №165, который соединяет поселок Бинагады и жилой комплекс «Гарант» со станциями метро «Мемар Аджеми», «20 Января», «Иншаатчылар» и улицей А.М.Шарифзаде.

С 16 января на линии будут работать 20 новых автобусов марки «King Long» средней вместимости, оснащенных современной экологически чистой технологией CNG, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

С вводом новых автобусов интервал движения на этом маршруте составит 7-8 минут.

Оплата проезда в автобусах осуществляется безналичным способом.

Отмечается, что в рамках повышения качества обслуживания пассажиров в общественном транспорте обновление автобусов на маршрутах будет продолжаться поэтапно.