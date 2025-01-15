 Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

Феликс Вишневецкий17:18 - Сегодня
Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

Аудиовизуальный совет представил общий отчет за 2024 год, в котором опубликована подробная информация о мониторинге аудиовизуальных программ и административных мерах в отношении вещателей.

В отчете отмечается, что в отделе мониторинга и анализа аудиовизуальных программ аппарата Аудиовизуального Совета в течение года проводился регулярный мониторинг аудиовизуальных вещателей, действующих на территории страны - были подготовлены регулярные справки, обобщенные отчеты и анализы за определенные периоды. Программы общенациональных наземных телевизионных и радиоканалов (открытое вещание) отслеживались на постоянной основе, а мониторинг программ региональных наземных вещателей и платформенных вещателей проводился на основании поступивших жалоб.

В результате проведенных мониторингов на эфире аудиовизуальных вещателей, включая телевизионные и радиоредакции, было зафиксировано в общей сложности 358 случаев нарушений. Большая часть этих нарушений (348 случаев) была вызвана техническими причинами, поэтому вещателям были направлены необходимые уведомления, и устранение нарушений было обеспечено.

В ряде случаев вещателям в течение года трижды были вынесены предупреждения, которые также были опубликованы в СМИ. В связи с нарушениями в течение года четыре раза применялась санкция по приостановке вещания, а также трижды были составлены протоколы об административном штрафе, которые направлены в соответствующий суд.

Что касается общей статистики нарушений, большинство из них связано с несоблюдением требований Закона «О рекламе» (270 случаев, 75% от общего числа нарушений). Требования Закона «О медиа» были нарушены 65 раз (18% от общего числа нарушений), Закона «О защите детей от вредной информации» - 17 раз (5% от общего числа), а другие законодательные требования были нарушены 6 раз.

Среди наиболее часто нарушаемых требований Закона «О рекламе» можно отметить: непредоставление данных о лицензии при рекламе лицензированных товаров и услуг (70 случаев), превышение допустимого объема рекламы в течение одного часа (49 случаев), несоблюдение требований к подаче рекламы и телеторговли (43 случая), нарушение положений о спонсорской рекламе (35 случаев), размещение скрытой рекламы (33 случая), несоблюдение требований к рекламе лекарственных средств и биологических добавок (11 случаев).

Среди требований Закона «О медиа», наиболее часто нарушаемых, выделяются: несоответствие информации, публикуемой в медиа (25 случаев), отсутствие исполнения Государственного гимна (18 случаев), несоблюдение требований к трансляции наземными вещателями на государственном языке (9 случаев).

Одним из основных направлений мониторинга, проводимого Аудиовизуальным советом в течение года, являлся контроль за трансляцией зарубежных сериалов. В этой сфере в 2024 году не было выявлено нарушений со стороны вещателей. Сериалы транслировались исключительно с лицензией и в дубляже.

Также были подготовлены еженедельные и ежемесячные отчеты о трансляции программ и социальных видеороликов, ставших победителями конкурса, организованного совместно с Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом - эти отчеты с сопроводительными письмами были направлены в Агентство развития медиа.

Поделиться:
145

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по ...

Общество

Погода на четверг: В Баку возможны дожди

Общество

Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан из Бразилии

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Общество

Жителям Ходжалы вручили ключи от домов - ФОТО

В трех столичных поселках ожидаются перебои с газоснабжением

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными - ФОТО - ВИДЕО

TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

В Азербайджане врач отпраздновала свой день рождения во время операции - ВИДЕО

Хирург впавшей после операции в кому девушки выступил с заявлением - ВИДЕО

МВД разбирается в драке женщин во дворе школы в Баку – ВИДЕО

Последние новости

Жителям Ходжалы вручили ключи от домов - ФОТО

Сегодня, 19:32

В Карсе будут проведены азербайджано-турецкие военные учения - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

В трех столичных поселках ожидаются перебои с газоснабжением

Сегодня, 19:00

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

Сегодня, 18:45

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

Сегодня, 18:00

В Азербайджане введен новый запрет для учащихся

Сегодня, 17:57

Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет?

Сегодня, 17:55

Обсуждено сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

Сегодня, 17:44

В Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:38

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Сегодня, 17:35

Сообщения с предупреждениями, распространяемые в WhatsApp от имени МВД, являются фейками - ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 17:32

Утвержден документ о сотрудничестве в аграрной сфере между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 17:29

В Турции полицейский совершил массовое убийство

Сегодня, 17:28

Часть Агдаша останется без газа на время ремонта

Сегодня, 17:24

Киселев назвал «политолога» Карасева сетевой падалью

Сегодня, 17:23

Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

Сегодня, 17:18

В эти дни в Азербайджане ожидаются осадки

Сегодня, 17:16

В TƏBİB разъяснили, почему автомобиль скорой помощи в Сумгайыте ехал с открытой дверью - ВИДЕО

Сегодня, 17:12
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23