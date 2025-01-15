Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

Аудиовизуальный совет представил общий отчет за 2024 год, в котором опубликована подробная информация о мониторинге аудиовизуальных программ и административных мерах в отношении вещателей.

В отчете отмечается, что в отделе мониторинга и анализа аудиовизуальных программ аппарата Аудиовизуального Совета в течение года проводился регулярный мониторинг аудиовизуальных вещателей, действующих на территории страны - были подготовлены регулярные справки, обобщенные отчеты и анализы за определенные периоды. Программы общенациональных наземных телевизионных и радиоканалов (открытое вещание) отслеживались на постоянной основе, а мониторинг программ региональных наземных вещателей и платформенных вещателей проводился на основании поступивших жалоб.

В результате проведенных мониторингов на эфире аудиовизуальных вещателей, включая телевизионные и радиоредакции, было зафиксировано в общей сложности 358 случаев нарушений. Большая часть этих нарушений (348 случаев) была вызвана техническими причинами, поэтому вещателям были направлены необходимые уведомления, и устранение нарушений было обеспечено.

В ряде случаев вещателям в течение года трижды были вынесены предупреждения, которые также были опубликованы в СМИ. В связи с нарушениями в течение года четыре раза применялась санкция по приостановке вещания, а также трижды были составлены протоколы об административном штрафе, которые направлены в соответствующий суд.

Что касается общей статистики нарушений, большинство из них связано с несоблюдением требований Закона «О рекламе» (270 случаев, 75% от общего числа нарушений). Требования Закона «О медиа» были нарушены 65 раз (18% от общего числа нарушений), Закона «О защите детей от вредной информации» - 17 раз (5% от общего числа), а другие законодательные требования были нарушены 6 раз.

Среди наиболее часто нарушаемых требований Закона «О рекламе» можно отметить: непредоставление данных о лицензии при рекламе лицензированных товаров и услуг (70 случаев), превышение допустимого объема рекламы в течение одного часа (49 случаев), несоблюдение требований к подаче рекламы и телеторговли (43 случая), нарушение положений о спонсорской рекламе (35 случаев), размещение скрытой рекламы (33 случая), несоблюдение требований к рекламе лекарственных средств и биологических добавок (11 случаев).

Среди требований Закона «О медиа», наиболее часто нарушаемых, выделяются: несоответствие информации, публикуемой в медиа (25 случаев), отсутствие исполнения Государственного гимна (18 случаев), несоблюдение требований к трансляции наземными вещателями на государственном языке (9 случаев).

Одним из основных направлений мониторинга, проводимого Аудиовизуальным советом в течение года, являлся контроль за трансляцией зарубежных сериалов. В этой сфере в 2024 году не было выявлено нарушений со стороны вещателей. Сериалы транслировались исключительно с лицензией и в дубляже.

Также были подготовлены еженедельные и ежемесячные отчеты о трансляции программ и социальных видеороликов, ставших победителями конкурса, организованного совместно с Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом - эти отчеты с сопроводительными письмами были направлены в Агентство развития медиа.