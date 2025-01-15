Сообщения с предупреждениями, распространяемые в WhatsApp от имени МВД, являются фейками - ОФИЦИАЛЬНО

В последние дни в WhatsApp распространились сообщения, якобы отправленные от имени МВД, в которых гражданам советуют быть внимательными и не доверять группе людей, представляющихся сотрудниками МВД и находящихся вблизи жилых домов.

«Сообщения с предупреждениями, распространяемые от имени МВД в группах WhatsApp, являются фейковыми. Мы не делились такой информацией. В полицию не поступала информация о проверках или опросах, проводимых неизвестными лицами», - отмечают в МВД.