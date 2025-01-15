Хадисе впервые показала нового бойфренда – ФОТО

Новым избранником звезды турецкого шоу-бизнеса певицы Хадисе стал режиссер Шенол Сонмез.

Турецкие СМИ сообщают о том, что певица и режиссер познакомились на съемках проекта «Esas oglan», где между ними и завязались романтические отношения – отметим, что Хадисе сыграла в этом сериале одну из главных женских ролей, а Ш.Сонмез выступил в качестве режиссера.

Размещенным в Instagram Stories снимком, на котором Ш.Сонмез целует Хадисе, певица подтвердила слухи о романе с ним.

Напомним, что в 2022 году Хадисе вышла замуж за обладателя франшизы Gloria Jean’s Coffees на территории Турции Мехмета Динчерлера, брак с которым продлился около полугода, после чего пара рассталась.