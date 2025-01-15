Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

Продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения острых респираторных вирусных инфекций в осенне-зимний период на территории Азербайджана.

Вакцинация началась в сентябре 2024 года с соблюдением требований системы «холодовой цепи» и продолжалась до 1 января 2025 года, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

В медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в общей сложности было вакцинировано 34 148 человек против гриппа. Из них 4 431 человек в возрасте от 0 до 17 лет, а 29 717 человек - в возрасте 18 лет и старше.

В TƏBİB отмечают, что инактивированные вакцины против гриппа сезонно помогают защитить детей и взрослых от гриппа, особенно в случаях высокого риска развития осложнений.

В процессе вакцинации использовались полностью безопасные и высококачественные вакцины производства компании «Abbott», поставленные министерством здравоохранения – эти вакцины соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Европейского совета.

«Граждане, желающие сделать прививку против гриппа, могут обратиться в центральные районные больницы по регионам, а в городе Баку - в учреждения первичной медико-санитарной помощи, предоставляющие амбулаторно-поликлинические услуги», - подчеркивают в TƏBİB.