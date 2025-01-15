Дорожная полиция призывает водителей к осторожности из-за непогоды

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В настоящее время в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в регионах наблюдаются туманные и дождливые погодные условия, которые повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, в некоторых случаях водители неадекватно оценивают текущие погодные условия и игнорируют рекомендации, что приводит к нежелательным последствиям», - отмечают в дорожной полиции.

Главное управление государственной дорожной полиции, отмечая, что на дорогах республиканского значения проводится непрерывное патрулирование, вновь обращается к водителям с призывом:

- выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями;

- соблюдать безопасную дистанцию;

- следить за исправностью транспортных средств, особенно за работоспособностью внешних осветительных приборов;

- строго придерживаться правил безопасности при обгоне, маневрировании, остановке, стоянке и парковке.