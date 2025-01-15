Кейт Миддлтон объявила о выходе в ремиссию после года борьбы с раком - ВИДЕО

Принцесса Уэльская опубликовала на официальной странице в социальной сети Instagram заявление, в котором рассказала, что вышла в ремиссию после года борьбы с онкологическим заболеванием.

«Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Королевскую больницу Марсдена за их замечательную заботу обо мне в течение прошедшего года. Моя искренняя благодарность адресована всем, кто незаметно поддерживал Уильяма и меня в тот период, пока мы справлялись со всем, что нам пришлось пережить. Мы не могли бы попросить большего. Уход и советы, которые я получала за время моего лечения, были исключительными», - отмечает Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская подчеркивает, что в своей новой роли патрона Королевской больницы Марсдена она надеется, что, поддерживая передовые исследования и высокие стандарты лечения, а также уделяя внимание благополучию пациентов и их семей, можно будет спасти еще больше жизней и изменить опыт тех, кто сталкивается с раком: «Для меня огромное облегчение быть в ремиссии, и сейчас я сосредоточена на восстановлении. Как знает каждый, кому пришлось столкнуться с диагнозом рак, требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальности. Тем не менее, я с оптимизмом смотрю на предстоящий год. Нас ждет многое. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку».