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Из Молдовы в Азербайджан экстрадировано лицо, находившееся в международном розыске

Феликс Вишневецкий12:10 - Сегодня
Из Молдовы в Азербайджан экстрадировано лицо, находившееся в международном розыске

Успешно продолжается сотрудничество Азербайджана и Молдовы в области экстрадиции.

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры, компетентные органы Республики Молдова приняли решение об экстрадиции гражданина АР Гасанова Эмина Назим оглу в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что по уголовному делу, находящемуся в производстве Абшеронского районного суда, Э.Гасанов, обвиняемый по статье 177.2.3 Уголовного кодекса (кража, совершенная с проникновением в жилое помещение), был объявлен в международный розыск, поскольку скрывался от суда.

Эмин Гасанов был задержан на территории Молдовы и доставлен в Азербайджан под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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