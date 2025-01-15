Судно «Ходжалы» у побережья США – ФОТО

В начале текущего года судно «Ходжалы» типа Handysize, отправившееся из крупнейшего морского порта Гватемалы - Пуэрто-Кетсаль с грузом в 33 000 тонн сахара, успешно прибыло в пункт назначения.

В настоящее время «Ходжалы» разгружается в порту Крокетт, расположенном рядом с городом Сан-Франциско на западном побережье США, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Данное судно было введено в эксплуатацию в мае прошлого года в рамках стратегии ASCO по увеличению потенциала грузоперевозок за пределами Каспийского моря и диверсификации географии своей деятельности.

Судно «Ходжалы» обладает неограниченными возможностями плавания. Его дедвейт составляет 38 593 тонны, длина - 180 метров, ширина - 30 метров, осадка - 10,47 метра, а максимальная скорость - 15,7 узла. Благодаря своей осадке судно способно с легкостью заходить в многочисленные мелководные порты даже при полной загрузке.