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Судно «Ходжалы» у побережья США – ФОТО

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Судно «Ходжалы» у побережья США – ФОТО

В начале текущего года судно «Ходжалы» типа Handysize, отправившееся из крупнейшего морского порта Гватемалы - Пуэрто-Кетсаль с грузом в 33 000 тонн сахара, успешно прибыло в пункт назначения.

В настоящее время «Ходжалы» разгружается в порту Крокетт, расположенном рядом с городом Сан-Франциско на западном побережье США, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Данное судно было введено в эксплуатацию в мае прошлого года в рамках стратегии ASCO по увеличению потенциала грузоперевозок за пределами Каспийского моря и диверсификации географии своей деятельности.

Судно «Ходжалы» обладает неограниченными возможностями плавания. Его дедвейт составляет 38 593 тонны, длина - 180 метров, ширина - 30 метров, осадка - 10,47 метра, а максимальная скорость - 15,7 узла. Благодаря своей осадке судно способно с легкостью заходить в многочисленные мелководные порты даже при полной загрузке.

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