В Баку угонщик совершил ДТП на угнанной «Toyota»

В полицию поступила информация об угоне автомобиля марки «Toyota» в районе посёлка Забрат Сабунчинского района.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции был установлен и задержан 46-летний С.Самедов, ранее осуждённый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, и подозреваемый в угоне транспортного средства.

В ходе расследования также было установлено, что он совершил дорожно-транспортное происшествие на угнанном автомобиле.