Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 17 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, в основном без осадков. Однако утром и вечером возможен мелкий дождь в некоторых районах. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью будет 4-6° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в большинстве районов также не ожидается осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и снег. В отдельных местах пройдет туман. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха ночью будет 1-5° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.