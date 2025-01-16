Работа азербайджанского фотографа опубликована в британском Vogue - ФОТО

Работа азербайджанского дизайнера и fashion & свадебного фотографа Айлы Пауль опубликована в январском номере британского Vogue.

Айла - наша соотечественница, живет в Германии и работает по всему миру. Недавно ее работы, сочетающие классику и элегантность, привлекли внимание одного из самых престижных модных изданий мира - британского Vogue, в январском номере которого была опубликована одна из работ Айлы в специальной колонке, где редакция выбирает лучших свадебных фотографов, демонстрируя хайлайты и ключевые тренды в свадебной фотографии.

Подчеркнем, что в этой колонке ранее публиковались работы самых известных фотографов Европы. Выбранный редакцией журнала снимок сделан на Вилле Арведи в Вероне и передает атмосферу веселья, роскоши и праздничного настроения.

На своей странице в социальной сети Instagram фотограф прокомментировала это событие, отметив следующее: «Я рада сообщить, что моя работа была опубликована в январском выпуске British Vogue. Это был невероятно увлекательный опыт!».

Познакомиться с другими работами нашей соотечественницы можно на ее официальном сайте – ниже представлены кадры из свадебной фотосессии, отснятой Айлой Пауль в Вероне.