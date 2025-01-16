Похоронена актриса Чимназ Султанова - ФОТО - ВИДЕО
15 января ушла из жизни известная азербайджанская актриса Чимназ Султанова, которая в последние месяцы жизни боролась с онкологическим заболеванием.
Прощальная церемония с Ч.Султановой прошла в ее родном доме в поселке Амирджан, после чего она была похоронена на расположенном в этом же поселке кладбище.
Отметим, что на церемонии прощания и похоронах практически не было коллег актрисы, проститься с ней пришли певец Манаф Агаев, режиссер Наиль Наибоглу, исполнительница мейханы Самира Юсифгызы и актриса Сонаханым Алиева.
Подчеркнем, что родственники Чимназ Султановой считают, что она скончалась в результате врачебной ошибки, допущенной в ходе операции.
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