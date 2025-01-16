Ограбление в бакинском ресторане засняла камера наблюдения – ВИДЕО

13 января около 03:00 в полицию поступило сообщение, что неизвестное лицо применило насилие к 37-летнему М.Пенахову и похитило у него 150 манатов.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 25-го полицейского отделения Низаминского районного управления был установлен и задержан 36-летний Рахиб Орджаев, ранее осуждённый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

При досмотре у него было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин, которое было изъято. Расследование продолжается.

Отметим, что произошедшее в ресторане засняла камера видеонаблюдения – отснятые кадры представлены для просмотра ниже.