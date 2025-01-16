Кино на неделю: Николь Кидман в скандальной драме «Плохая девочка» и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Вульфмен»

Жанр – ужасы (США)

Режиссер - Ли Уоннелл

В главных ролях: Джулия Гарнер, Кристофер Эбботт, Сэм Джагер, Матильда Фёрт, Бенедикт Харди, Бен Прендергаст, Майло Коуторн

Рейтинги: IMDb – 6,0/10, Rotten Tomatoes – 4,7/10

Расписание сеансов: Park Cinema, CineMastercard

Сюжет: Семья на отдалённой ферме подвергается нападению неизвестного животного, но по мере того, как ночь продолжается, отец начинает превращаться во что-то неузнаваемое.

«Плохая девочка»

Жанр - триллер, драма (Нидерланды, США)

Режиссер - Халина Рейн

В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор, Вон Райлли, Виктор Слезак

Рейтинги: Кинопоиск – 6,0/10, IMDb – 6,6/10, Rotten Tomatoes – 7,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Роми, глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой молодого интерна Сэмюэла. Правила просты: она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.

«Kardeş Takımı 2»

Жанр - семейный, детский, комедия, приключения (Турция)

Режиссер - Бедран Гюзель

В главных ролях: Джейда Касабалы Фират Албайрам Чаган Эфе Ак

Рейтинги: IMDb – 8,3/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: На этот раз 4 брата и сестры становятся настоящими агентами, расследуя интересное и сложное дело, для которого вся семья должна вновь объединиться и сплотиться.