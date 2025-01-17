Вюсал Ахмедов, пропавший в Баку, найден в Сумгайыте – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

13-летний Вюсал Ахмедов, исчезнувший в Баку, был обнаружен в Сумгайыте.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили родственники мальчика BAKU.WS.

По словам матери ребенка, когда она написала заявление, ей позвонила женщина из Сумгайыта, которая не захотела назвать свое имя, и сообщила, что ребенок, фотографии которого были распространены в социальных сетях, находится в их дворе.

Все эти дни ребенок спал во дворе, на земле. Однако, так как он не может полностью выразить свои мысли, он не смог точно рассказать, что с ним произошло. Также он упал с велосипеда, на котором выехал из дома, после того как его сбила машина, утверждает мама Вюсала Ахмедова.

Сам Вюсал рассказал, что оставался на улице в Баку.

Подросток, обнаруженный в Сумгайыте, был передан сотрудникам полиции, а затем его вернули матери.

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11:20 16.01.2025

В социальных сетях распространилась информация о пропаже 13-летнего мальчика.

Сообщается, что Ахмедов Вюсал (2012 г.р.) 15 января в обеденное время выехал на велосипеде из дома по адресу Насиминский район, улица Гусейнгулу Сарабского, 44, и направился в неизвестном направлении – с тех пор не возвращался.

Отмечается, что на момент выхода из дома на нем был серый спортивный костюм – подчеркивается, что у В.Ахмедова расстройство аутистического спектра.

«Всех, кто видел его, просим связаться по номеру +994557466891 или сообщить в ближайший полицейский участок», - отмечается в соцсетях.