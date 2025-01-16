На международном телеканале покажут фильм о Низами Гянджеви – ВИДЕО

Документальный фильм «Низами: внутренний мир», посвящённый великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, впервые будет показан на телевидении.

Документальный фильм, созданный по заказу Министерства культуры и Агентства кинематографии Азербайджанской Республики (ARKA), будет представлен зрителям 25 января в 23:00 на международном англоязычном телеканале AnewZ, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Напомним, что фильм, заказанный Министерством культуры с целью увековечивания творчества Низами Гянджеви и его широкой популяризации на международном уровне, рассчитан на зарубежную аудиторию.

Документальный фильм, снятый на английском языке, включает мнения выдающихся историков, деятелей литературы и культуры о богатом наследии великого поэта. Сценаристом фильма выступила Кристина Лин Морелли, режиссёром и продюсером — Атакан Керкюклю. Операторскую работу выполнили Мия Лусия Кейли Паджет и Джереми Стефан Фут, а монтажом занимался Бахаддин Дастан.