Шесть ударов ножом: На звезду Болливуда напали в его доме посреди ночи

В ночь на 16 января неизвестный проник в дом известного болливудского актера Саифа Али Хана в Мумбаи и нанес ему шесть ножевых ранений - инцидент произошел около 2:30 ночи.

Одно из ранений оказалось глубоким и расположено вблизи позвоночника - актера срочно госпитализировали провели нейрохирургическую и пластическую операцию, длившуюся 2,5 часа, сообщает 1news.az со ссылкой на NDTV.

По словам врачей, в настоящее время жизни Саифа Али Хана ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии – команда актера выпустила официальное заявление, поблагодарив врачей за оказанную помощь.

Местная полиция и криминальный отдел Мумбаи ведут расследование - по предварительным данным, злоумышленник проник в дом актера, перелезая через стену с соседнего здания. После того как актер проснулся и попытался остановить неизвестного, завязалась борьба, в ходе которой нападавший несколько раз ударил его ножом и скрылся.

На данный момент полиция допросила троих сотрудников, работающих в доме болливудской звезды - возбуждено уголовное дело, сформированы следственные группы, часть из которых уже выехала на поиски подозреваемого. Анализируются записи с камер видеонаблюдения.

Семья Саифа Али Хана просит поклонников и СМИ воздержаться от домыслов, пока идет расследование.