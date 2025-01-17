Погода на субботу: В Баку усилятся осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 18 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода. Ночью и утром в некоторых районах возможна морось, а вечером местами пройдут осадки. Ближе к ночи в отдельных частях полуострова осадки могут усилиться на короткое время. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха составит +3…+6°С ночью и +6…+9°С днем.

Атмосферное давление снизится с 766 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет на уровне 70–80%.

В районах Азербайджана в основном ожидается сухая погода. Однако ближе к вечеру, начиная с северных и западных районов, местами пройдут осадки, в горах ожидается снег. В восточных районах осадки могут временами усиливаться. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1°С до +4°С, днем – +8…+13°С. В горных районах ночью -5…-10°С, днем от -2°С до +3°С.