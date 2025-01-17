Пешеход чудом спасся в последний момент во время ДТП – ВИДЕО

В Баку в результате ДТП были выведены из строя светофоры, а пешеход в последний момент избежал серьезных травм и возможной гибели.

16 января вечером на пересечении улиц Джейхуна Гаджибейли и Мирасадуллы Миргасимова в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

В это время пешеход, находившийся на пешеходной части дороги, чудом избежал серьезных травм и возможной гибели, а во время инцидента светофор на перекрестке был выведен из строя, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Еще одно ДТП было зафиксировано на пересечении Бинагадинского шоссе и дороги Мехдиабад. В результате этой аварии был выведен из строя светофор.

«К сожалению, из-за игнорирования правил дорожного движения некоторыми водителями, превышения скорости и других нарушений происходят аварии, в результате которых светофоры выходят из строя, а их управляющие устройства повреждаются. Учитывая, что замена неисправных светофоров новым может занять несколько дней, из-за этого страдают как водители, так и пешеходы. Поэтому мы еще раз просим водителей строго соблюдать ограничения скорости и требования светофора, особенно при въезде на перекрестки», - отмечают в МВД.