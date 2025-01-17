В эти дни в Баку будет дождливо

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 18 января до утра 19 января ожидаются кратковременные дожди в некоторых местах.

Возможно, дождь усилится в отдельных районах полуострова на короткий срок.

С вечера 18 января до утра 20 января в северных и западных районах Азербайджана также ожидаются кратковременные дожди, местами дождь со снегом. В некоторых районах возможны усиления осадков. Днем 19 января возможен кратковременный перерыв в осадках.