Азербайджанский участник «Новой волны 2024» Анар Агаев продолжит обучение в Кембридже – ФОТО

Занявший третье место на международном музыкальном фестивале молодых исполнителей «Новая волна 2024» певец Анар Агаев сообщил на своей странице в социальной сети Instagram о том, что поступил в Кембриджский университет.

«В суматохе последних двух месяцев я не успел поделиться важной новостью, но наконец-то могу это сделать: я поступил в магистратуру на факультет финансов в Кембриджский университет! Уже два месяца учусь здесь, и каждый день приносит новые впечатления и возможности. Особенно горжусь тем, что стал одним из стипендиатов государственной программы по обучению молодежи за рубежом. Процесс получения стипендии был непростым, я прошел несколько этапов конкурса, и для меня это большая честь», - пишет А.Агаев.

Певец отмечает, что особенно ценным для него стал тот факт, что сам Кембриджский университет предложил ему стипендию в форме скидки на обучение: «Это огромная для меня гордость - когда такой университет, как Кембридж, проявляет интерес и готовность поддержать, это мотивирует ещё сильнее. Спасибо всем, кто был со мной на этом пути. Это только начало, и я надеюсь оправдать доверие и сделать шаги к большому будущему!»





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